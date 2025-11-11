Haberler

Edirne Belediyesi'nden Sahipsiz Köpeğe Dair Soruşturma

Güncelleme:
Edirne Belediyesi, sosyal medyada yayınlanan sahipsiz köpeği sürükleyen personel hakkında soruşturma başlattığını açıkladı. Köpeğin sağlık durumu iyi, bakımı veterinerler gözetiminde devam ediyor.

Edirne Belediyesi, sahipsiz köpeği sürüklediği iddia edilen personel hakkında soruşturma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, sahipsiz köpekle ilgili sosyal medyada yer alan görüntülere ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, veteriner hekimlerin gözetiminde barınakta bakımının sürdüğü bildirildi.

Süreçle ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedilen açıklamada, "Görüntülerde yer alan personel hakkında soruşturma başlatılmıştır. Edirne Belediyesi olarak hiçbir koşulda şiddeti, ihmali ya da kötü muameleyi kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
