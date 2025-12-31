Haberler

Edirne Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Edirne Belediyesi, yaz ayları öncesinde toplum sağlığını korumak amacıyla haşereyle mücadele çalışmalarına başladı. Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarla haşere üreme alanları kontrol altına alınarak yaz mevsimindeki risklerin önlenmesi hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve çevre mahallelerde önleyici biyosidal uygulama dönemi başlatıldı.

Program dahilinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, haşere üreme alanları kontrol altına alınarak mevsimsel risklerin oluşmadan önlenmesi hedefleniyor.

Çalışmalarda yönetmeliğe uygun biyosidal ürünler çevreye duyarlı ve güvenli yöntemlerle kullanılıyor.

Haşereyle kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların düzenli olarak süreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
