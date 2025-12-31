Edirne Belediyesi haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Edirne Belediyesi, yaz ayları öncesinde toplum sağlığını korumaya yönelik haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, kent merkezi ve çevre mahallelerde önleyici biyosidal uygulama dönemi başlatıldı.

Program dahilinde gerçekleştirilen saha çalışmalarında, haşere üreme alanları kontrol altına alınarak mevsimsel risklerin oluşmadan önlenmesi hedefleniyor.

Çalışmalarda yönetmeliğe uygun biyosidal ürünler çevreye duyarlı ve güvenli yöntemlerle kullanılıyor.

Haşereyle kaynaklı sorunların önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışmaların düzenli olarak süreceği belirtildi.