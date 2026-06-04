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Edirne Belediyesi Meclisi toplandı

Edirne Belediyesi Meclisi toplandı
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Edirne Belediyesi haziran ayı meclis toplantısında üstyapı çalışmaları, hurdacı sorununun çözümü ve gençlik merkezi projesi ele alındı. Başkan Filiz Gencan, kentteki düzenlemelerin sürdüğünü belirtti.

Edirne Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın başkanlığındaki oturumda gündem ve gündem dışı maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gencan, yaptığı açıklamada, kentteki üstyapı çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını belirten Gencan, "Kent merkezinde uzunca bir süredir sorun halinde olan hurdacılar. Geçtiğimiz günlerde işlemleri tamamladık. Oradaki esnafımız da yeni yer arayışını tamamladı. Kısa bir süre sonra güney çevre yolundaki bu görüntüler ortadan kalkacak. Orada da yeni bir düzenlemeye geçeceğiz. Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla orası da iyi bir görünüme kavuşacak." dedi.

Kadınlar ve gençlere yönelik merkezlerde kurs ve eğitimlerin devam ettiğini anlatan Gencan, Fatih Mahallesi'nde Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü'nün desteğiyle gençlik merkezini hayata geçireceklerini de kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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