Haberler

Edirne Belediye Başkanı Gencan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Edirne Belediye Başkanı Gencan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak, 2025'teki önemli olaylara dair fotoğrafları inceledi. Gencan, özellikle savaş ve afetlerin etkilerini vurguladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gencan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını oylayan Gencan, orada yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, savaşın ve afetlerin en büyük acısını başta çocuk ve kadınların yaşadığını ifade etti.

Gencan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Doğal Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerinden yana oyunu kullanan Gencan, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı

Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Şehir tamamen kuşatıldı
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu

Vatandaşı çileden çıkaran zamlara bakanlık freni! Tavan belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi