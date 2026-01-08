Edirne Belediye Başkanı Gencan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gencan, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını oylayan Gencan, orada yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, savaşın ve afetlerin en büyük acısını başta çocuk ve kadınların yaşadığını ifade etti.

Gencan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" karesini seçti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" ve "Doğal Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerinden yana oyunu kullanan Gencan, "Haber" kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.