Edirne Belediye Başkanı Gencan, İtfaiye Haftası'nda personele teşekkür etti

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, İtfaiye Haftası dolayısıyla belediyenin itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gencan, itfaiye personelinin İtfaiye Haftası'nı kutlayarak özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yangınlardan trafik kazalarına, kurtarma çalışmalarından doğal afetlere kadar birçok alanda itfaiyecilerin önemli görevler üstlendiğini belirten Gencan, "En zor anlarda görev başında olan çalışma arkadaşlarımıza emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum. Başta Edirne İtfaiyemiz olmak üzere görevini büyük bir sorumlulukla yerine getiren tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA