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Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan Gaziler Günü mesajı

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Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için mücadele eden gazilerin Türkiye'nin ortak hafızasında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Gaziliğin vatan sevgisi, cesaret ve fedakarlığın en güçlü ifadelerinden biri olduğunu vurgulayan Gencan, şunları kaydetti:

"19 Eylül Gaziler Günü, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin geleceği için büyük fedakarlıklarda bulunan kahraman gazilerimize duyduğumuz minneti yeniden ifade ettiğimiz özel bir gündür. Gazilerimizin taşıdığı onur, geçmişten geleceğe uzanan en kıymetli miraslarımızdan biridir. Bugün özgürce yaşadığımız bu topraklarda, barış ve huzur içerisinde geleceğe bakabiliyorsak, bunda gazilerimizin ve şehitlerimizin büyük emeği ve fedakarlığı vardır."

Edirne Belediyesi olarak gazilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Gencan, "Gazilerimizin hak ettikleri saygıyı ve değeri görmeleri için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gencan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazileri ve şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını, hayatta olan gazilere sağlık, huzur ve uzun ömür diledi.

Kaynak: AA
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