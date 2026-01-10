Haberler

Edirne Belediye Başkanı Gencan gazetecilerle bir araya geldi

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gencan, gazetecilerin önemli rolüne dikkat çekerek, Edirne'nin gelişimi için projeler hazırladıklarını ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gencan, Edirne Belediyesi Meriç Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda, gazetecilerin gece gündüz demeden görev yaptığını söyledi.

Kentin gelişimine katkı sağlayan projeler hazırladıklarını belirten Gencan, "2026'da Edirne'de yapacağımız güzel işlerle sizlerle birlikte olmayı çok arzu ediyorum. Hep güzel haberlerimiz sizin sayfalarınıza, sizin bültenlerinize yansısın istiyorum." dedi.

Gencan, basın mensuplarına çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
