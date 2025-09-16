Haberler

Edirmit'te Kaybolan İsmail Hezer'in Cansız Bedenine Ulaşıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan 74 yaşındaki İsmail Hezer'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları sonrasında Hezer'in cesedi, Akçay sahili açıklarında bulundu.

Dün Akçay Mahallesi'nden teknesiyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Hezer'in bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin desteğiyle Akçay, Güre ve Altınoluk'un kıyı hattı boyunca havadan ve denizden arama kurtarma çalışması yürütüldü.

Ekipler, teknesi Güre açıklarında bulunan ancak kendisinden haber alınamayan İsmail Hezer'in cansız bedenine Akçay sahili açıklarında ulaştı.

Hezer'in cesedi, incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
