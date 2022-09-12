Edinburgh'ta halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin getirileceği St. Giles Katedrali'nin önüne akın etti
Güncel Haberler
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin getirileceği St. Giles Katedrali'nin önüne akın etti.
İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta halk Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesinin getirileceği St. Giles Katedrali'nin önüne akın etti. İngiltere Kralı 3. Charles St Giles Manastırı'nın önünden aracıyla geçerek halkı selamladı.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel