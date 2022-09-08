EDİNBURGH - İskoç Sosyalist Partisi üyeleri enerji fiyatlarındaki artışı protesto etti
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İskoç Sosyalist Partisi üyesi bir grup, enerji fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla başkent Edinburgh'ta imza ve yardım kampanyası başlattı.
İskoç Sosyalist Partisi üyesi bir grup, enerji fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla başkent Edinburgh'ta imza ve yardım kampanyası başlattı. Meydana asılan afişlerde İskoç halkının yüzde 40'ının enerji faturalarını ödeyemediği iddia edildi. Alandan geçen insanların bir kısmı, yardım masasına bırakılan kağıtlara isim ve adres bilgilerinin yanı sıra yapacakları bağış miktarını da yazarak kampanyaya destek oldu.
Kaynak: AA / Bilal Acar - Güncel