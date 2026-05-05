"Edebi Filmler Festivali" 7-10 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek

Hande Kara ve Onur Kırşavoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenen "Edebi Filmler Festivali", 7-10 Mayıs'ta İstanbul'da sanatseverlerle buluşacak.

Mecidiyeköy Torun Center Biletinial Sinemaları'nda gerçekleştirilecek festivalde, dünya edebiyatına yön veren başyapıtlardan uyarlanmış 16 film izleyicinin beğenisine sunulacak.

Seçki, klasikten moderne, dramdan gerilime uzanan geniş yelpazesiyle her türden okur ve izleyiciye hitap etmeyi amaçlıyor.

Başka Sinema ve Bir Film'in desteğiyle hazırlanan program, sinema tarihindeki efsanevi uyarlamalara da yer vererek nostaljik bir köprü kurmayı hedefliyor.

Festivalde ayrıca bazı gösterimlerin ardından düzenlenecek panel ve söyleşilerde, ünlü yazar ve senaristler ağırlanacak. Oturumlarda, bir edebi metnin ruhunu kaybetmeden beyazperdeye nasıl aktarıldığı, senaryo yazımındaki teknik zorluklar ve "Kitabı mı daha iyiydi, filmi mi?" tartışmaları uzman isimler eşliğinde masaya yatırılacak.

Biletler "biletinial.com.tr"den temin edilebilir.