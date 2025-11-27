Eczacıların Yargılandığı Dava: Olası Kasıtla Çocuk Ölümü İddiası

Eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katarak trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun yaşamını yitirmesine sebep oldukları ileri sürülen 2 eczacı kalfasının yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Ö. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Muaz İ.B. ve müşteki eczane sahibi Büşra Akdoğan ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanının, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için söz verdiği cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "olası kasıtla çocuk öldürmek", "yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Süleyman Ö, suçsuz olduğunu öne sürüp beraatini istedi.

Sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talep etti.

Müşteki avukatı ise sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını istedi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarının ek süre talebini kabul ederek, duruşmayı 30 Ocak 2026'ya erteledi.

İddianameden

Ankara'da 20 Aralık 2020'de yaptığı trafik kazasında 4 yaşındaki oğlunu kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Ö. ve yardımcısı Muaz İ.B'nin yiyecek ve içeceklerine ilaç kattıklarını ve bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde Süleyman Ö. ve Muaz İ.B. hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların usulsüz ilaç alım satımı yapıp SGK'yi zarara uğratarak "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları ve eczacı Akdoğan'a gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıkları belirtilmişti.

İddianamede, Süleyman Ö. ve Muaz İ.B'nin ayrıca Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına ve çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için "olası kasıtla çocuğu öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.