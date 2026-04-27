ECOWAS’tan sıtmayı tamamen yok etme çağrısı

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), sıtmanın tamamen ortadan kaldırılması için bölgesel stratejilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

ECOWAS, bölgede sıtmayla mücadele kapsamında Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da 27. Olağan Sağlık Bakanları Toplantısı düzenledi.

Freetown'da iki gün sürecek yüksek düzeyli toplantıya, üye ülkelerin sağlık bakanları, hükümet temsilcileri, teknik ve mali ortaklar ile bölgesel sağlık uzmanları katıldı.

Toplantının açılışında topluluğun dönem başkanlığını yürüten Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun mesajı okundu.

Bio, mesajında, toplantının bölgenin en önemli halk sağlığı sorunlarından biri olan sıtmayla mücadelede ortak eylemi güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

Nüfus sağlığının, hükümetlerin temel sorumluluklarını yerine getirme kapasitesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bio, "sıtmanın kontrolünden tamamen ortadan kaldırılmasına geçiş" için daha güçlü, veri odaklı ve yenilikçi sağlık sistemlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Sierra Leone Sağlık Bakanı Austin Demby de sağlığın sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştirilmesine yönelik siyasi iradenin güçlendiğini söyledi.

Demby, 2015'ten bu yana küresel ölçekte sıtmayla mücadelede kaydedilen ilerlemenin yavaşladığına, dış finansmanın azaldığına ve iklim değişikliğinin hastalığın yayılım dinamiklerini etkilediğine dikkati çekti.

Bölge ülkelerine daha fazla yerel yatırım, yenilikçi çözümler ve dayanıklı sağlık sistemleri çağrısında bulunan Demby, sağlık altyapısının daha hızlı ve etkili müdahale kapasitesine kavuşturulması gerektiğini kaydetti.