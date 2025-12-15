Haberler

ECOWAS, darbe yapılan Gine-Bissau'ya "hedefli yaptırım" uygulanabileceği uyarısında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine-Bissau'daki askeri darbenin ardından sivil yönetime dönüş sürecini engelleyen kişi ve gruplara karşı hedefli yaptırımlar uygulayabileceğini duyurdu. ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, geçiş sürecinin engellenmesine müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen ay askeri darbe yaşanan Gine-Bissau'da sivil yönetime dönüş sürecini engelleyen kişi ve gruplara karşı "hedefli yaptırımlar" uygulanabileceğini duyurdu.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ve bölge liderlerini bir araya getiren iki yılda bir yapılan zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Touray, Gine-Bissau'da geçiş sürecinin sekteye uğratılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Yetkililer, geçiş sürecini engelleyen kişi veya gruplara yönelik hedefli yaptırımlar uygulayacak." dedi.

Gine-Bissau'da 2022'den bu yana görev yapan ECOWAS barış gücünün yetkilerinin genişletildiğini dile getiren Touray, söz konusu gücün ülkedeki tüm siyasi liderler ve ulusal kurumların korunması için yetkilendirildiğini kaydetti.

Gine Bissau'daki darbe

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemi için aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, 26 Kasım'da, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Embalo, 27 Kasım'da Senegal hükümetinin yolladığı uçakla Senegal'e getirilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Evin en güzel odasını onlara tahsis etti: Kilosu tamı tamına 10 bin lira

Evin en güzel odasında onları besliyor: Kilosu 10 bin lira
Samsunspor Başkanı Yıldırım 'Kimseye yedirtmem' diyerek Galatasaray'dan almak istediği ismi söyledi

"Kimseye yedirtmem" diyerek G.Saray'dan almak istediği ismi söyledi
Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı: Yazıklar olsun

Sıfır araç aldı, paspası kaldırınca neye uğradığını şaşırdı
Boşandı, tarzını değiştirdi! Ebru Gündeş'in mini şortluyla olan pozu dikkat çekti

Boşandı, tarzını değiştirdi! Mini şortluyla pozu dikkat çekti
Dünyaca ünlü yıldız, kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı

Kendisini izinsiz şekilde kayda alan hayranına saldırdı
Coşkun Göğen 'Gözüm kaymıştır' diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı

"Gözüm kaymıştır" diyerek güzel bulduğu oyuncuyu açıkladı
Icardi hakkında bomba ayrılık iddiası! Nedenleri de belli

Yönetime "Ben gidiyorum" dedi! İşte nedeni
Gülşah Durbay son yolculuğuna uğurlanıyor! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı

Gülşah Durbay'a veda! Özgür Özel ağlamaktan konuşamadı
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türklerin katili 3. Makarios'un anıtına çelenk bıraktı

Bu fotoğraf Türkiye ile büyük kriz çıkarır
Gökhan Özen'in sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı

Sabrı taştı! Uzaklaştırma kararı aldırdı
Arda Güler'in dün gece attığı pas ortalığı karıştırdı

Yok artık Arda! Attığı bu pas ortalığı karıştırdı
Hande Sarıoğlu, uyuşturucudan gözaltına alındığı iddialarına ateş püskürdü

Ünlü ekran yüzü çıldırdı: Vasıfsızlar, pislikler, teste girseniz...
title