ECOWAS, darbe yapılan Gine-Bissau'ya "hedefli yaptırım" uygulanabileceği uyarısında bulundu

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), geçen ay askeri darbe yaşanan Gine-Bissau'da sivil yönetime dönüş sürecini engelleyen kişi ve gruplara karşı "hedefli yaptırımlar" uygulanabileceğini duyurdu.

ECOWAS Komisyonu Başkanı Omar Alieu Touray, Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen ve bölge liderlerini bir araya getiren iki yılda bir yapılan zirvenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Touray, Gine-Bissau'da geçiş sürecinin sekteye uğratılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, "Yetkililer, geçiş sürecini engelleyen kişi veya gruplara yönelik hedefli yaptırımlar uygulayacak." dedi.

Gine-Bissau'da 2022'den bu yana görev yapan ECOWAS barış gücünün yetkilerinin genişletildiğini dile getiren Touray, söz konusu gücün ülkedeki tüm siyasi liderler ve ulusal kurumların korunması için yetkilendirildiğini kaydetti.

Gine Bissau'daki darbe

Yaklaşık 2,1 milyon nüfuslu Gine Bissau'da 23 Kasım'da düzenlenen milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci dönemi için aday olan Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, henüz resmi sonuçlar açıklanmadan, kendi ekibi tarafından yapılan sayıma göre oyların yüzde 65'ini aldığını öne sürmüştü.

Embalo'nun en güçlü rakibi bağımsız aday Fernando Dias da Costa da seçimin galibi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Kendilerine "Düzenin Yeniden Tesisi İçin Yüksek Askeri Komuta" ismini veren bir grup asker, 26 Kasım'da, devlet televizyonundan yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

Grup, karara gerekçe olarak, bazı siyasetçilerin ve tanınmış bir uyuşturucu baronunun ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmasını göstermişti.

Darbeden bir gün sonra General Horta N'Tam "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" olarak yemin etmişti.

Embalo, 27 Kasım'da Senegal hükümetinin yolladığı uçakla Senegal'e getirilmişti.