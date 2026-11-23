Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, bölgesel terörle mücadele gücünün Aralık 2027'ye kadar faaliyete geçirilmesine yönelik eylem planı üzerinde uzlaştı.

ECOWAS'ın yayımladığı açıklamaya göre, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesinin 45. Olağan Toplantısı'nda bölgesel güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Toplantıda, üye ülkelerin bölgesel terörle mücadele gücünü Aralık 2027'ye kadar faaliyete geçirmeyi hedeflediği belirtilirken, bu kapsamda gücün operasyonel hale getirilmesi ve konuşlandırılmasına yönelik eylem planı üzerinde anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Üye ülkelerin askeri yetkilileri, Batı Afrika'daki güvenlik durumunu değerlendirerek terörizm, şiddet yanlısı aşırıcılık, sınır aşan organize suçlar ve deniz güvenliğine yönelik tehditlerle mücadelede ortak hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Terörle mücadele gücünün kurulmasına yönelik çalışmalar

Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Yankoba Dieme, toplantının açılışında bölgesel güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınan kararların somut adımlara dönüştürülmesi gerektiğini belirtmişti.

ECOWAS Genelkurmay Başkanları Komitesi Başkanı ve Senegal Genelkurmay Başkanı Koramiral Oumar Wade ise gücün kurulmasının önündeki başlıca engellerin finansman, askeri teçhizatın temini ve komuta merkezinin yerinin belirlenmesi olduğunu açıklamıştı.

Wade, Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun oluşturduğu Sahel Devletleri İttifakı (AES) ülkeleriyle ilişkilerde çatışma yerine işbirliğine öncelik verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Toplantıda ayrıca bölgesel deniz güvenliği ve üye ülkelerin askeri kapasitelerinin artırılması konuları ele alınmıştı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

28 Mayıs 1975'te Nijerya'nın Lagos kentinde kurulan ve merkezi Abuja'da bulunan ECOWAS, Batı Afrika'da ekonomik bütünleşmeyi ve bölgesel istikrarı sağlamayı amaçlıyor.

Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun 29 Ocak 2025'te topluluktan ayrılmasının ardından 12 üyeyle faaliyetlerini sürdüren ECOWAS; Benin, Fildişi Sahili, Gambiya, Gana, Gine, Gine-Bissau, Liberya, Nijerya, Senegal, Sierra Leone, Togo ve Yeşil Burun Adaları'ndan oluşuyor.

Kaynak: AA