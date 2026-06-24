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Batı Afrika, Ebola'ya Karşı Hazırlık Tedbirlerini Artırdı

Batı Afrika, Ebola'ya Karşı Hazırlık Tedbirlerini Artırdı
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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Ebola salgınının bölgeye sıçrama riskine karşı hazırlık ve önleme tedbirlerini artırdığını duyurdu. Uzmanlar toplantısında konuşan yetkililer, havalimanları ve sınır kapılarında gözetimin güçlendirildiğini belirtti.

DAKAR, 24 Haziran (Xinhua) -- Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Ebola salgınının bölgeye sıçrama riskini azaltmak amacıyla hazırlık ve önleme tedbirlerinin artırıldığını duyurdu.

Senegal'in başkenti Dakar'da salı günü düzenlenen Ebola konulu uzmanlar toplantısının açılışında konuşan ECOWAS Bölgesel Gözetim ve Hastalık Kontrol Merkezi İcra Direktörü Mamadou Diarrassouba, "Risk değerlendirmeleri Batı Afrika'nın bu aşamada nispeten salgından korunduğunu gösterse de tedbiri elden bırakmamalıyız" dedi.

Diarrassouba, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da bildirilen Ebola vakalarının ardından ECOWAS üyesi devletlerin acil durum planlarını devreye alarak havalimanları, sınır kapıları ve diğer stratejik giriş noktalarındaki gözetim faaliyetlerini güçlendirdiğini ifade etti.

Batı Afrika'da 2014-2016 yıllarında yaşanan Ebola salgınının, sağlık güvenliğinde hazırlığın müdahaleden daha düşük maliyetli olduğunu gösterdiğini belirten Diarrassouba, hayat kurtarmak için erken harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

2014-2016 yıllarında yaşanan ve kayıtlara geçmiş en ölümcül Ebola salgını, ağırlıklı olarak Gine, Liberya ve Sierra Leone'yi etkilemiş, 11.000'den fazla kişinin ölümüne yol açarak bölgedeki sağlık sistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu.

Kaynak: Xinhua
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