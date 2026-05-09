Eceabat'ta Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında eğitim verildi

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla kapsamında öğrencilere ve vatandaşlara yönelik eğitim düzenlendi.

İlçedeki ortaokul öğrencilerine yönelik uygulamalı trafik ve yaya geçidi eğitimi, anaokulu öğrencilerine de temel trafik kuralları ve uygulamalı trafik eğitimi veridi.

Hafta kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen vatandaşlara ise emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapılırken ticari araç sürücüleri ve motosiklet kullanıcılarına trafik güvenliği bilgilendirmesi gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından vatandaşlara trafik kurallarına ilişkin el broşürü dağıtımı yapılıp trafikte can güvenliği için kurallara uyulması ve hayatın birlikte korunması hatırlatıldı.