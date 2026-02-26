Haberler

Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor

Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, iftar vaktinin duyurulmasında geleneksel top yerine, ses bombası kullanılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yerleştirilen ses bombasıyla halk iftar vaktinde bir araya geliyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iftar vakti geleneksel topun yerini alan ses bombasıyla duyuruluyor.

Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Balıkçı Barınağı'na yerleştirilen ses bombası iftar vakti geleneksel topun yerini aldı.

Ekiplerin iftar vaktini duyurmak amacıyla ateşlediği ses bombasının patlamasıyla ilçe halkı oruçlarını açıyor.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
Tur atlayan Galatasaray'da taraftarlardan Okan Buruk'a büyük tepki

Tur atladığı maç sonunda hayatının şokunu yaşadı
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Victor Osimhen: Hayal kırıklığına uğradım

Maç sonunda olay sözler: Hayal kırıklığına uğradım