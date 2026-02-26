Eceabat'ta iftar vakti ses bombasıyla duyuruluyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde, iftar vaktinin duyurulmasında geleneksel top yerine, ses bombası kullanılmaya başlandı. İtfaiye ekipleri tarafından yerleştirilen ses bombasıyla halk iftar vaktinde bir araya geliyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde iftar vakti geleneksel topun yerini alan ses bombasıyla duyuruluyor.
Eceabat Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri Balıkçı Barınağı'na yerleştirilen ses bombası iftar vakti geleneksel topun yerini aldı.
Ekiplerin iftar vaktini duyurmak amacıyla ateşlediği ses bombasının patlamasıyla ilçe halkı oruçlarını açıyor.
Kaynak: AA / Bülent Ersöz