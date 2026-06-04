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Eceabat'ta çiftçilere eğitim verildi

Eceabat'ta çiftçilere eğitim verildi
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere B-Reçete ve üretici kayıt defteri kullanımı ile bitki koruma ürünlerinin doğru uygulanması konusunda eğitim verildi. Haziran boyunca sürecek eğitimlerle ilaç kalıntısının önlenmesi ve çevre ile insan sağlığının korunması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilere, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce B-Reçete ve üretici kayıt defterine ilişkin eğitim verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, bitki koruma ürünlerinin doğru kullanılması ve izlenebilirliğinin sağlanması amacıyla üreticilere yönelik eğitim çalışması yürütüldü.

İlaçlama yapmadan önce koruyucu önlemler alınması, ruhsatlı ilaçların kullanılması, ilaçların etiket bilgilerinin okunması, kullanım dozuna göre ilaçlama yapılması konularında üreticiler aydınlatıldı.

Haziran ayı boyunca devam edecek eğitimler ile tarımda ilaç kalıntısının önlenmesi, çevre ve insan sağlığının korunması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
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