Eceabat Hattında Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi

ECEABAT HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Eceabat'tan saat 19.00, Çanakkale'den ise saat 20.00 seferleri yapılamayacak.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,