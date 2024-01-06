Eceabat Hattında Bazı Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Eceabat'tan saat 19.00, Çanakkale'den ise saat 20.00 seferleri yapılamayacak.
ECEABAT HATTINDA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Eceabat'tan saat 19.00, Çanakkale'den ise saat 20.00 seferleri yapılamayacak.
Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,