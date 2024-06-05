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Eceabat Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin El İşi Sergisi Açıldı

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sergi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca yaptıkları el işlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe merkezi ve Kilitbahir köyünde iki ayrı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ağan, ilçedeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Eceabat'taki görev süresi boyunca hayat boyu öğrenme kavramının ve yapılan çalışmaların vatandaşlar tarafından ne kadar önemli olduğunu yakından görme fırsatı bulduğunu belirtti.

Daha iyisini öğreten daha iyiye doğru yol alan bir toplum için vatandaşların hayat boyu öğrenme felsefesiyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Ağan, kurum olarak vatandaşlara hizmet vermenin çok değerli olduğunu dile getirdi.

Halk oyunları gösterileri ve ney dinletisinin ardından Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Belediye Başkanı Saim Zileli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıdvan Alınmaz serginin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta ayrıca Halk Eğitim Merkezi'ndeki 27 kursiyere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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