Haberler

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a "devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan soruşturma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik paylaşımları nedeniyle 'devletin askeri teşkilatını aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ece Ronay hakkında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yaptığı paylaşımlar nedeniyle "devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ece Ronay'ın kullanmakta olduğu sosyal medya hesabı aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 301/2. maddesi uyarınca "devletin askeri teşkilatını aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi

Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
ABD ordusu, İran gemisini batırdı

Dünya diken üstünde! Savaş denize yayıldı, vurulan gemi battı
Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
İçişleri Bakanlığı'nda sınır güvenliği toplantısı yapıldı

Türkiye alarm durumunda! Ankara'da kritik "İran" zirvesi
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat