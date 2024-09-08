Ece Mumay, Antalya Gastronomi Festivali'nde konser verdi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 3. Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali kapsamında şarkıcı Ece Mumay, Karaalioğlu Parkı'nda konser verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Gelecek Antalya' mottosuyla, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nin 2'nci gününde, şarkıcı Ece Mumay, Antalyalıları coşturdu. Dünyaca ünlü birçok ünlü şefin, panelleri, söyleşileri, workshopları ve sunumlarıyla dolu dolu geçen festivalin 2'nci gün akşamında sahneye çıkan Ece Mumay, Antalyalılara keyifli bir gece yaşattı.

BAŞKAN BÖCEK DE İZLEDİ

Karaalioğlu Parkı'nda kurulan sahnede düzenlenen konserde, vatandaşlar Ece Mumay'ın haraketli şarkılarına dans ederek eşlik ederken, yavaş şarkılarda ortak duyguları paylaştı. Konsere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek de katıldı. Sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek, şarkıcı Ece Mumay'a çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Böcek, sahnedeki konuşmasında, "Konserlerimizin iptal edilmediği, bütün gençlerimizin geleceğe umutla baktığı, kadınlarımızın yüzünün güldüğü, bütün vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu olduğu, hep birlikte daha nice güzel günlerde daha nice konserler düzenlemeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl, seçim öncesi olduğu için Altın Portakal'ı yapmamıza izin vermediler ve yasakladılar. Bu sene, 5-12 Ekim tarihlerinde, Altın Portakal Film Festivali'ni düzenleyeceğiz. Azimle, gururla, 5 yıl daha sizlerin emrinde, herkesin başkanı olmaya devam edeceğim" diye konuştu.

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