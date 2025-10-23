Ebru Yaşar Mardin Kültür Yolu Festivalinde Konser Verdi

Sanatçı Ebru Yaşar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.

Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Yaşar, hayranlarıyla buluştu.

Yaşar, "Ben Ne Yangınlar Gördüm", "Nasıl Uyuyorsun", "Kafamın İçi", "Sanmadan Git" gibi sevilen şarkılarının yanı sıra başta Mardin olmak üzere Türkiye'nin birçok yöresinden türküler seslendirdi.

Dinleyiciler sanatçı Yaşar'a türkülerinde eşlik etti.