Esenyurt'ta ebru sanatı atölye çalışması yapıldı

Güncelleme:
Esenyurt Belediyesi, ebru sanatı üzerine düzenlenen söyleşi ve atölye programında, katılımcılar ustasından bilgi aldı. Etkinlikte ebru sanatının teknik ve manevi boyutları konuşuldu.

Esenyurt Belediyesi, ocak ayında kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Ebruzen Hikmet Barutçugil'in katıldığı söyleşi ve atölye programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ebru sanatına ilgi gösteren vatandaşlar, merak ettikleri sorulara ustasından yanıt bulduğu etkinlikte sanatın teknik yönlerinin yanı sıra manevi boyutu da konuşuldu.

Söyleşi sonrasında yapılan atölye çalışmasının ardından Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, belediye kursiyerleri tarafından katı sanatı tekniğiyle hazırlanan tabloları Hikmet Barutçugil'e hediye etti.

Etkinliğe katılan Rabia İtik, ebru eğitimi aldıktan sonra çocuklara ders vermeye başladığını, ebrunun kendilerine sadece tekniği değil, suyun ilmini, iyi niyeti ve hayata güzel bakış açısını da öğrettiğini kaydetti.

