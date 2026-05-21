Haberler

Ebola salgını nedeniyle 4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi ertelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hindistan ve Afrika Birliği, 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de yapılması planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi'ni Ebola salgını sebebiyle erteledi. Zirvenin yeni tarihi henüz açıklanmadı.

Hindistan ve Afrika Birliği, 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi'ni Ebola salgını sebebiyle erteleme kararı aldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afrika'da ortaya çıkan halk sağlığı durumu nedeniyle zirvenin ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Hindistan hükümeti ve Afrika Birliği'nin zirvenin ertelenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada, zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Hindistan ve Afrika'nın dayanışma, karşılıklı saygı, barış, kalkınma ve refaha yönelik ortak taahhüt üzerine kurulu köklü bir ortaklığa sahip olduğu vurgulandı.

Öte yandan Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların, hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.

Delhi Havalimanı da salgından etkilenen ülkelerden gelen veya bu ülkelerden transit geçiş yapan hasta yolcuların havalimanının sağlık yetkilisine başvurmaları uyarısında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi

İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişiye tahliye! İşte o isimler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal görüntü! Tüm birikimini hiç eden eşini böyle darbetti

Aldığı haberle deliye döndü, eşini kamera önünde öldüresiye dövdü
Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı

Özkan Yalım telefonunu teslim etti, mesajlar ortaya çıktı
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi

Serhat şehrimizde sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi, eğitim durdu
Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Yumurtada akıl almaz hile! Ekipler hepsini toprağa gömdü

Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum