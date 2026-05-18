Albüm: Ebola Salgını Goma'ya Ulaştı, Ruanda Sınır Kapılarını Kapattı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını, isyancıların kontrolündeki Goma kentine sıçradı. Ruanda kritik sınır kapılarını kapatırken, DSÖ salgını uluslararası acil durum ilan etti.

GOMA, 18 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen son Ebola salgını, Ruanda sınırında bulunan ve isyancıların kontrolündeki 1 milyonu aşkın nüfuslu Goma kentine ulaştı. Ruanda, bu gelişmenin üzerine pazar günü kritik sınır kapılarını kapatırken, Dünya Sağlık Örgütü ise Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki salgını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Xinhua muhabirlerinin sınır noktalarındaki gözlemlerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma ile Ruanda'nın Rubavu-Gisenyi bölgesi arasındaki sınır ötesine geçişler pazar sabahı itibarıyla durduruldu.

