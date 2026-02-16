Uzmanından ebeveynlere dijital rehberlik çağrısı

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Şahan, çocukların dijital dünyadaki risklere karşı korunmasında aile içi iletişimin kritik rol oynadığını belirterek, güven temelli ilişkinin erken farkındalık sağladığını ifade etti.

Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internet teknolojilerindeki hızlı gelişimin yaşamın her alanını etkilediğini, bu dönüşümden en fazla etkilenen grupların başında çocukların geldiğini söyledi.

Ebeveynlerin çocuklarını dijital dünyanın risklerine karşı hazırlamakla yükümlü olduğunu vurgulayan Şahan, bunun için anne ve babaların öncelikle dijital dünyayı tanıması ve kendi farkındalıklarını geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.

Aşırı koruyucu ya da tamamen serbest bırakılan yaklaşımların çocukları dijital tehditlere karşı korumakta yetersiz kalabileceğine işaret eden Şahan, siber zorbalık ve dijital bağımlılığın çocukların karşılaşabileceği başlıca riskler arasında yer aldığını kaydetti.

Ebeveynlerin çocukları için rol model olduğunu belirten Şahan, "Ekrana bağımlı ebeveynlerin çocuklarını ekrandan uzak tutması mümkün değildir. Çocuklar, anne ve babalarını örnek alır. Bu nedenle ebeveynlerin sağlıklı bir dijital okuryazarlık bilinci geliştirmesi gerekir." dedi.

Sosyal medyanın çocuklarda beğeni ve onay merkezli bir kimlik algısı oluşturabildiğini ifade eden Şahan, gerçek hayatın dijital ortamdan farklı dinamiklere sahip olduğunun çocuklara gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Çocukların sosyal medyada ne izlediği ve kimlerle etkileşim kurduğunun önemine dikkati çeken Şahan, ailelerin açık ve sürdürülebilir bir iletişim dili benimsemesi gerektiğini belirtti.

Yasakların kısa vadede çözüm gibi görünse de uzun vadede iletişim sürecini olumsuz etkileyebileceğini aktaran Şahan, ebeveynlerin kontrol etmek yerine rehberlik etmeyi tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerinin tek başına yeterli olmayacağını dile getiren Şahan, şunları kaydetti:

"Yasal çerçeveler elbette önemlidir ancak çocukları dijital risklerden korumanın asıl yolu aile içi iletişimden geçmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına eşlik eden, rehberlik eden bir yaklaşım benimsemesi gerekiyor. Güven temelli bir ilişki kurulduğunda çocuklar yaşadıkları sorunları daha rahat paylaşabiliyor. Bu da olası risklere karşı erken farkındalık oluşturulmasını sağlıyor."