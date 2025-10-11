Eber Gölü Kıyısında Kamış Yangını
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında biriktirilen kamışların bilinmeyen bir nedenle yanması sonucu itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, 3 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü kıyısında biriktirilen kamışlarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Derekarabağ köyündeki Eber Gölü kıyısında açık alanda biriktirilen kamışlar, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında hasar oluştu.