Eber Gölü flamingolarla hareketlendi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü, flamingoların uğrak yeri oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi sınırlarındaki birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Eber Gölü, flamingoların uğrak yeri oldu.

Emir Dağları ve Sultan Dağları arasında 967 metre yükseklikte, 125 kilometrekare alana sahip Eber Gölü, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Göl, kuş gözlemcileri için de önem taşıyor.

Eber Gölü rehberi Kadir Ateş, gazetecilere, flamingolarla gölün daha da hareketlendiğini belirterek, "Baharın simgesi flamingolar, çok güzel görüntü veriyor. Fotoğraf tutkunları da burayı tercih ediyor." dedi.