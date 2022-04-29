EBE BÜŞRA'NIN ARDINDAN ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU; BABASI ARANIYOR

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut'un eşi Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel