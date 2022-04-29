EBE BÜŞRA'NIN ARDINDAN ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU; BABASI ARANIYOR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı.
OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut'un eşi Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Güncel