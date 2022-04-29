EBE BÜŞRA'NIN ARDINDAN ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU; BABASI ARANIYOR - Haberler

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EBE BÜŞRA'NIN ARDINDAN ANNESİNİN DE CANSIZ BEDENİ BULUNDU; BABASI ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı.

OLTU, ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da çarpışan iki otomobilin Oltu Çayı'na uçtuğu kazada 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un da cansız bedenine ulaşıldı. Bulut'un eşi Fevzi Bulut'u arama çalışmaları ise sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Büşra Tosun, Oltu, Güncel, Haberler

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