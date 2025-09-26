Haberler

EANA Genel Kurulu Atina'da Gerçekleştirildi

Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA) Genel Kurulu, Yunanistan'ın Atina kentinde yapıldı. AA Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ve diğer yetkililer etkinlikte yer aldı. EANA Dönem Başkanlığına İtalya Haber Ajansı (ANSA) Genel Müdürü Stefano de Alessandri seçildi.

Yunanistan Haber Ajansının (AMNA) ev sahipliğinde dün "Zor Zamanlarda Haber Ajanslarını Yönetmek" başlıklı sonbahar konferansıyla başlayan EANA'nın etkinlikleri, bugün düzenlenen genel kurulla sona erdi.

EANA Genel Kuruluna AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ile Stratejik İletişim ve Dış İlişkiler Başuzmanı Eren Erciyas katıldı.

Genel Kurulda yapılan seçimle EANA Dönem Başkanlığına İtalya Haber Ajansı (ANSA) Genel Müdürü Stefano de Alessandri getirildi.

EANA Yönetim Kuruluna da AMNA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Emilios Perdikaris seçildi.

Letonya Haber Ajansı (LETA), oy birliğiyle EANA'ya yeni üye olarak kabul edildi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
