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e-YÖKDİL sonuçları açıklandı

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ÖSYM tarafından bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- Yökdil 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sonuçları açıklandı.

Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
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