e-YÖKDİL sonuçları açıklandı
ÖSYM tarafından bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilir.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince ( Ösym ), Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- Yökdil 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri) sonuçları açıklandı.
Ösym'nin internet sitesindeki duyuruya göre, bugün yapılan e-YÖKDİL 2026/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA / Fatma Nur Candan