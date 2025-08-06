e-YDS 2025/9 İngilizce Sınavı İçin Başvurular Başladı
ÖSYM, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar, 14 Ağustos'a kadar başvurularını online olarak yapabilirler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığınca, 23 Ağustos'ta yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2025/9 İngilizce) başvuruları başladı.
Ösym'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2025/9 İngilizce, 23 Ağustos'ta Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-Sınav uygulama binalarında düzenlenecek.
Adaylar, sınav başvurularını 14 Ağustos'a kadar ÖSYM'nin "odeme.osym.gov.tr" sitesinden yapabilecek.
Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel