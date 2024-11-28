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E-Nabız Sistemiyle İlgili Siber Saldırı İddiaları Yanıtlandı

E-Nabız Sistemiyle İlgili Siber Saldırı İddiaları Yanıtlandı
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Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, TBMM'de e-nabız sistemi üzerinden verilerin çalındığına dair iddiaları yanıtladı. Birinci, kullanıcı şifrelerinin ele geçirilmesi şeklinde 'oltalama' saldırıları yaşandığını, ancak sistemde büyük bir veri sızıntısının olmadığına dair güvence verdi.

(TBMM) - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, e-nabız sistemi üzerinden verilerin çalındığı iddialarına ilişkin "Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler. Bu az sayıda bir şey. 85 milyonun verisini alan bin, 2 bin dolara mı satmaya kalkar. Bazı insanların şifreleri ele geçirilerek sistemlerine bakmışlar. Katar'da iş yapan firmanın, e-nabız ile alakası yok. E-nabız satılsa da gururla söyleriz" dedi.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesinde yer alan kişisel verilere ilişkin kanun maddesinin görüşmeleri esnasında muhalefet partilerinin komisyon üyeleri, e-nabız'a yönelik siber saldırı ve verilerin çalındığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

Komisyonda bulunan Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip Birinci, Komisyon Başkanı Vedat Bilgin'in sorusu üzerine e-nabız'da kişisel verilerin pandemi döneminde çalınıp, çalınmadığına ilişkin açıklama yaptı.

"85 milyonun verisini alan bin, 2 bin dolara mı satmaya kalkar"

"Böyle bir şey kesinlikle yok. Sağlık Bakanlığı, sisteminde bir kişi sadece istediği kişiyle verilerini paylaşabilir" diyen Birinci, şunları söyledi:

"Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar. Şifrelerini ele geçirdiler. Bu az sayıda bir şey. 85 milyonun verisini alan bin, 2 bin dolara mı satmaya kalkar. Bazı insanların şifreleri ele geçirilerek sistemlerine bakmışlar. Zamanında çok açıklama yaptık. Katar'da iş yapan firmanın, e-nabız ile alakası yok. Bizim sistem o kadar büyük ki bugün kodların aynı olması mümkün değil. E-nabız satılsa da gururla söyleriz. Biz Avrupa'da dördüncü sıradayız. Bir tane yabancı lisansı yok. Hepsini açık kaynakla, Türk mühendisleri yazdı. Biz şimdiye kadar hacklemeyle alakalı tereddüt yaşamadık. E-nabız'da veri sızıntısı yok."

Kaynak: ANKA / Güncel
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