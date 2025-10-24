Haberler

E. Coli Bağlantılı İdrar Yolu Enfeksiyonları: Tavuk ve Hindi Etinin Rolü

ABD'de yapılan bir araştırma, idrar yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmının, E. Coli taşıyan hayvan etleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkardı. Tavuk ve hindi etinin en yüksek bulaşma oranına sahip olduğu tespit edildi.

ABD'de yapılan bir araştırma, idrar yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmının E. Coli (STEC) bakterisi taşıyan tavuk, hindi, domuz ve sığır eti tüketimiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu.

ABD ve İngiltere'den bilim insanları, Güney California'da 2017-2021 yıllarında E. Coli bakterisinin bulunduğu 2 bin 300'ü aşkın idrar örneğini ve aynı dönemde bölgedeki büyük marketlerden toplanan 3 bin 300'den fazla et numunesi inceledi.

Değerlendirilen idrar yolu enfeksiyonu vakalarının yaklaşık beşte birinin E. Coli bulaşmış et tüketiminden kaynaklanmış olabileceğine işaret eden araştırmacılar, numunelerde en yüksek E. Coli bulaşı oranının tavuk ve hindi etinde tespit edildiğini belirtti.

Araştırmacılar, E. Coli bulunan et ürünlerinin, mutfakta temas yolu ya da çiğ ve az pişmiş tüketimle bağırsaklara geçtiğini, buradan da üretraya ulaşarak idrar yoluna enfeksiyon taşıyabildiğini ifade etti.

Et üreticileri ve denetleyici kurumların, E. Coli bulaşını azaltmaya yönelik daha sıkı önlemler alması gerektiği vurgulanan çalışma kapsamında, kurumlara, paketlemede sıvı sızıntısının engellenmesi ve hijyen standartlarının yükseltilmesi önerilerinde bulunuldu.

Araştırmanın sonuçları, mBio adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel


