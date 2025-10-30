E-7T Havadan İhbar Kontrol Uçağı Litvanya'ya İntikal Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının, Romanya üzerindeki NATO Güvence Tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği görev uçuşunun ardından 27–31 Ekim 2025 tarihleri arasında "yerde bekler görevi" icra etmek üzere, Litvanya'daki Siauliai Meydanı'na intikal ettiğini duyurdu.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından (Konya) kalkan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın (HİK), 27 Ekim Pazartesi günü, NATO hava sahasında (Romanya üzerinde) NATO Güvence Tedbirleri kapsamında görev uçuşu icra ettiği" belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, "Görev sonrası 27-31 Ekim 2025 tarihleri arasında yerde bekler görevi icra edecek E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağımız, Siauliai/Litvanya meydanına intikal etti" denildi.