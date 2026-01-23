Haberler

ABD'de Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı Dylan Johnson, Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu

Güncelleme:
ABD Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı Dylan Johnson, Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. Görevine 26 Ocak itibarıyla başlayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından Johnson'un Bakan Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Asistanı ve Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Johnson'un, Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcılığı göreviyle beraber Johnson'un, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyinin iletişim işlerinde yönetici pozisyondaki görevini yapmaya devam edeceği belirtildi.

Johnson'un görevine 26 Ocak itibarıyla başlayacağı kaydedilen açıklamada, Johnson'un Beyaz Saray'daki görevinden önce Trump'ın 2024 seçim kampanyasında İletişim Direktör Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
Haberler.com
