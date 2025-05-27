Düzköy'de Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Düzköy'de Uçurumdan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda dengesini kaybederek uçurumdan düşen Ünal K, olay yerinde hayatını kaybetti.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde ormanlık alanda uçurumdan düşen kişi öldü.

İlçeye bağlı Tepecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana giden Ünal K, dengesini kaybederek uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Ünal K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, yapılan incelemenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldiler, şehir gece yarısı sabahı yaşadı
Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor

Dükkanını kapattı, cama astığı yazıyı görenler şaka sanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hindistan'ın Türkiye boykotu, Hint düğünlerini vurdu! Milyon dolarlık organizasyonlar iptal ediliyor

Hindistan'ın boykotu Türkiye'de milyon dolarlık sektörü vurdu
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor

Beklenmedik gelişme! Bahar'ın başrolü diziden ayrılıyor
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz

25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün bıçak altına yattı

Bıçak altına yattı! İşte nedeni
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.