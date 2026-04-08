Osmaniye'de 2 kişinin öldüğü sel felaketinin izleri siliniyor; Düziçi'nde köprü çöktü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası, Kurtuluş ile Karacaoğlan mahallelerini bağlayan köprü çöktü. Sel suları nedeniyle trafik akışı durdu ve bölgedeki yollar kapandı.
DÜZİÇİ'NDE KÖPRÜ ÇÖKTÜ
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sağanak sele dönüştü. Kurtuluş ile Karacaoğlan mahallelerini birbirine bağlayan köprü, sel suları nedeniyle çöktü. Köprünün çökmesiyle trafik akışı tamamen kesildi. İlçenin dağlık bölgesindeki Karcıla Mahallesi yolu da heyelan nedeniyle kapandı. Ekipler, trafiğe kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı