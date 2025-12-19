Osmaniye'de iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel