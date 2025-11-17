Haberler

Düziçi'nde Depremzedelere 12 Köy Evi Teslim Edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelere yapımı tamamlanan 12 köy evi düzenlenen törenle teslim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, depremzedelerin güvenli konutlara kavuşması için titiz çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yapımı tamamlanan 12 köy evi, törenle hak sahibi depremzedelere teslim edildi.

Vali Erdinç Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından Karagedik köyünde yaptırılan 12 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşan Yılmaz, depremzede vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kalan konutların da en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çok sağlam, ömürlük ve standartları yüksek konutlar yaptık. Vatandaşlarımızın huzurla, sağlıkla, mutlulukla oturmalarını diliyorum. Siz mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Allah bize bir daha 6 Şubat gibi acılar yaşatmasın."

Konuşmasının ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
