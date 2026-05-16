Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki tahribat soruşturmasında 4 gözaltı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda kutsal kabul edilen ayak izlerinin kazılarak tahrip edilmesiyle ilgili soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, bölgenin önemli inanç merkezlerinden biri kabul edilen Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki 'ayak izleri' olarak bilinen nişanelerin kazılarak tahrip edilmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Nazımiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda vatandaşlar tarafından kutsal kabul edilen ve 'ayak izleri' olarak bilinen alanlarda tahribat meydana geldi. Şikayetler üzerine Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat şubelerince adli ve idari tahkikat başlatıldı. Yapılan inceleme ve araştırmalarda, izinsiz kazı yaparak ziyaretgahta tahribata neden oldukları değerlendirilen 4 şüpheli tespit edilerek, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller incelenirken, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objelerin ele geçirildiği belirtildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

