Tunceli'de Düzgün Baba Ziyaretgahı'ndaki nişaneleri tahrip eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda nişaneleri tahrip eden 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Düzgün Baba Ziyaretgahı'nda meydana gelen tahribat olayıyla ilgili vatandaşlar tarafından yapılan şikayet üzerine Cumhuriyet savcılığı koordinesinde jandarma birimlerince adli ve idari tahkikat başlatıldığı ifade edildi.

Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde izinsiz kazı yapmak suretiyle tahribata neden olan kişilerin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen arama işlemleri kapsamında dijital materyaller incelenmiş, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında değerlendirilen çeşitli materyal görselleri ile birlikte mühimmat ve bazı tarihi objeler ele geçirilmiştir. Cumhuriyet savcılığımızın talimatıyla olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma süreci çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
