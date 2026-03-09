Haberler

Antalya açıklarında 14 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun sahil güvenlik teknesine çarpması sonucu 14 göçmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan ve "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan botun, sahil güvenlik teknesine temas etmesi sonucu 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Valilikte düzenlenen Şubat Ayı İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Basın Toplantısı'nda, Demre ilçesi Beymenek Mahallesi açıklarında saat 06.00 sıralarında, kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlere ait bir botun tespit edildiğini söyledi.

Sahil güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan botun, yaptığı yüksek süratli manevralar nedeniyle sahil güvenlik teknesine temas ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Göçmenlerden bir kısmı denize düşmüştür. Botta kalan düzensiz göçmenlerden bir kısmı ise acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyacak şekilde kıyıya ulaşmıştır. Sahile ulaşan 14 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerimizce yakalanmış ve 7 göçmen ise sahil güvenlik ekiplerimiz tarafından denizden sağ olarak kurtarılmış olup, ilk yardım ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılmıştır. Bahse konu olayda denize düşerek hayatını kaybeden 14 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştır."

Ekiplerin çalışma yürüttüğünü vurgulayan Şahin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler karadan, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli, Valiliğimiz tarafından idari tahkikat başlatılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti

İmamoğlu'na 2 bin yıl istenen dava gergin başladı! Salon boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
Ofsayt mı değil mi? Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu

Ülkeyi ikiye bölen gole son nokta koyuldu
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi

Savaşın ateşi piyasalara düştü, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı

İran, Müslüman ülkeleri tehdit etti! Gündem yaratacak petrol detayı
Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi

Yüzündeki dövmelerle gündem olan Nazan'ın yeni işi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Yoksul ziyaretine giden milletvekilinin çantasına eleştiri yağıyor