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İspanya-İtalya Schengen krizi: Sınır kontrolleri 15 gün uzatıldı

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İspanya, Fas kaynaklı göç krizi nedeniyle İtalya'nın aldığı Schengen serbest dolaşımı askıya alma kararına misilleme olarak İtalya'dan gelen yolculara yönelik sınır kontrollerini 22 Eylül'e kadar uzattı. İki ülke arasındaki gerilim sürüyor.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentine 30-31 Temmuz'da Fas tarafından 70 bine yakın düzensiz göçmenin geçmesinin ardından Schengen Anlaşması'ndan doğan serbest dolaşımı bu ülke için askıya alan İtalya'ya İspanya'dan da aynı karşılık geldi.

İtalya'nın İspanya ile Schengen Anlaşması'nı askıya alma süresini 15 gün daha uzatmasının ardından İspanya hükümeti de İtalya'dan gelen yolculara yönelik liman ve havalimanlarındaki kontrolleri 15 gün daha uzatma kararı aldı.

İspanya İçişleri Bakanlığı 7 Ağustos'tan bu yana yürürlükte olan ve normalde 7 Eylül'de sona ermesi gereken kontrolleri 15 gün daha (22 Eylül'e kadar) sürdürme kararı verdi.

Bakanlıktan basına yapılan açıklamada ayrıca, İspanya'nın serbest dolaşımı kontrol etmeye başladığı 8 Ağustos'tan bu yana İtalya üzerinden gelen ve üçüncü ülkelerden toplam 12 bin yolcu taşıyan 1066 uçuşun takibe alındığı bilgisi paylaşıldı.

İtalya'daki sağ görüşlü hükümet, Sebte'deki göç krizi nedeniyle ortaya çıkan "ulusal güvenlik endişelerini" gerekçe göstererek İspanya ile olan, Schengen Anlaşması'ndan kaynaklanan serbest dolaşımı 1 Ağustos'ta askıya alma kararı aldığını duyurmuştu.

İspanya'da Pedro Sanchez'in başbakanlığındaki sol hükümet ise Roma'dan bu kısıtlamaları kaldırmasını talep etse de sonuca ulaşamayınca buna karşılık olarak İtalya ile serbest dolaşımı 7 Eylül'e kadar askıya almıştı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, bugün yaptığı açıklamada, İspanya ile sınır kontrollerinin devam etmesi kararının uzmanların görüşleri sonrasında alındığını savunarak, "Uzatmayı 15 günle sınırladık çünkü bir yandan uzmanların yaptığı analiz, bu önlemin gerekçelerinin devam ettiğini gösteriyor, diğer yandan ise İspanyol hükümetinin, AB ile beraber bu durumu aşmak için gösterdiği çaba kesinlikle takdire şayan." ifadesini kullanmıştı.

İspanya İçişleri Bakanlığı da Piantedosi'nin açıklamasının hemen ardından misilleme kararını duyurdu.

İspanya ile İtalya hükümetleri arasında siyasi krize yol açan, düzensiz göç konusundan dolayı alınan sınır kontrol önlemlerini her iki ülke de tam olarak uygulamazken iki ülke arasındaki çok sayıda uçak seferinde havalimanlarında hiçbir kontrol yapılmadığı biliniyor.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) 30-31 Temmuz tarihlerinde denizden ve karadan 70 bine yakın düzensiz göçmen geçmişti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Sebte'ye yönelik düzensiz göçmen akını nedeniyle İtalya, 1 Ağustos itibarıyla kara sınırının olmadığı İspanya ile serbest dolaşımı askıya almış ve deniz ve hava yolu ile seyahat edenlere yönelik sınır kontrolü uygulamasını başlatmıştı.

İtalya'nın bu kararı, İspanya'nın tepkisini çekmişti. Madrid yönetimi de 7 Ağustos'ta misillemeye giderek İtalya'dan İspanya'ya deniz ve hava yoluyla gelecek yolcuların 7 Eylül'e kadar sınır kontrollerine tabi tutulacağını açıklamıştı.

Sanchez, mevcut durumda Sebte'de 1200'ü çocuk olmak üzere 5 bin kadar düzensiz göçmenin kaldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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