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DÜZDEF Yönetim Kurulu Gölyaka'da Buluştu

DÜZDEF Yönetim Kurulu Gölyaka'da Buluştu
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Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Yönetim Kurulu üyeleri, Gölyaka ilçesinde düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek ilçenin tanıtımı üzerine istişarelerde bulundu.

Düzce Dernekler Federasyonu (DÜZDEF) Yönetim Kurulu üyeleri Gölyaka ilçesinde bir araya geldi.

İlçedeki bir işletmede düzenlenen kahvaltı programında buluşan yönetim kurulu üyeleri, ilçenin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla istişarelerde bulundu.

DÜZDEF Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Çakmak, burada yaptığı konuşmada, dernek programlarının aylık periyotlar halinde devam ettiğini, her ay farklı ilçede bir araya gelerek kentin tanıtımına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Samet Kalyoncu - Güncel
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