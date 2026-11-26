Düzce Yığılca'da tarım aracı dereye devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Yığılca ilçesinde 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı, Kırık köyü Hızar Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak dereye devrildi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının dereye devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İlhan Akbaş idaresindeki tarım aracı, Kırık köyü Hızar Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak Hızar Deresi'ne devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, Yığılca ve Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Akbaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan M.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.