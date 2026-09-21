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Düzce Yığılca'da orman kesiminde ağaç devrildi, 60 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

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Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda kesim çalışması yapan 60 yaşındaki işçi, üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Yoğunpelit köyü Aktaş mevkisindeki olayda işçinin cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanlık alanda kesim yapıldığı sırada üzerine ağaç devrilen işçi hayatını kaybetti.

Yoğunpelit köyü Aktaş mevkisindeki ormanlık alanda yapılan kesim çalışmaları sırasında işçi Mehmet Çakır'ın (60) üzerine ağaç devrildi.

Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çakır'ın cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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