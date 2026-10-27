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Düzce Yığılca'da kontrolden çıkan tarım aracı 19 yaşındaki sürücünün ölümüne yol açtı

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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Çukurören köyü sapağında kontrolden çıkan 'pat pat' tarım aracı devrildi. Kazada 19 yaşındaki genç sürücü hayatını kaybederken, cenazesi incelemenin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu genç sürücü yaşamını yitirdi.

Muhammet Fidan'ın (19) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, ilçeye bağlı Çukurören köyü sapağında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Fidan'ın cenazesi, incelemenin ardından Yığılca Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA
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